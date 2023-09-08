Первый канал не покажет второй матч сборной России с Египтом

Первый канал, транслировавший первый матч между сборной России и олимпийской командой Египта, не покажет вторую встречу. Игру можно будет посмотреть на «Кинопоиске», сообщает пресс-служба российской национальной команды.

«Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно всем пользователям онлайн-кинотеатра. Помимо трансляции в привычном формате, зрителей будет ждать специальная версия с комментариями создателя Мяч Production и авторов ВГИКа», — сообщает пресс-служба сборной.

Встреча пройдёт в египетском городе Суэц 11 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Первая встреча между командами проходила 7 сентября и завершилась вничью — 1:1. Гол в составе сборной России забил полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян.