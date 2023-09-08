Матвей Сафонов: сборная России готова к матчу с Катаром — никакого напряжения нет

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Катаром.
«Я бы не связывал никак мероприятие в Белокаменке с подготовкой к матчу. Никакого напряжения сейчас нет. Для меня любой праздник с детьми — всегда приятно. Готова ли команда к матчу с Катаром? Думаю, да», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.
11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.
- 8 сентября 2023
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