Пилипчук: в клубе выше уровнем «Спартака» Денисов и Литвинов будут прогрессировать больше

Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук рассказал о своих бывших подопечных по «Спартаку-2» защитнику Даниилу Денисову и полузащитнику Руслану Литвинову.
«Каждый игрок прогрессирует так, как он тренируется, в какую среду его опускают. Если их поместить в команду ещё выше уровнем, они будут прогрессировать ещё больше. Это естественный процесс», – сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице с 10 набранными очками. Команда из Москвы не может победить на протяжении четырёх матчей кряду. Клуб проиграл екатеринбургскому «Уралу» (2:3), санкт-петербургскому «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2), также сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).
- 8 сентября 2023
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