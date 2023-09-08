Ярошик: в Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям о России

45-летний чешский экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о периоде, проведённом в России. Он признался, что не чувствовал давления из Чехии, так как оградил себя от соцсетей.

«Я знал, что еду в Россию не в самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в соцсетях. Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.

Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот — все были доброжелательны. Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», — приводит слова Ярошика «Спорт-экспресс».

Об отставке чешского тренера «Оренбург» объявил 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны.

Напомним, Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга» сменил Давид Деограсия, работавший ранее в системе южноуральского клуба.