Ярошик: хотелось по-другому вернуться в Россию

45-летний чешский экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик ответил на вопрос о своём будущем после ухода из российского клуба. Он признался, что хотел бы иначе вернуться в Россию.

«Всё идёт к лучшему. С дочкой уже всё в порядке. Спасибо всем, кто поддержал.

Что будет дальше, вернусь ли в Чехию? Честно, я и сам не знаю, что будет дальше. Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Об отставке чешского тренера «Оренбург» объявил 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны.

Напомним, Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга» сменил Давид Деограсия, работавший ранее в системе южноуральского клуба.