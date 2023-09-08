Эрмосо присоединилась к мексиканской «Пачуке» впервые после скандала

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо впервые после скандала с поцелуем Луиса Рубиалеса вернулась в расположение мексиканской команды «Пачука», цвета которой она защищает с лета прошлого года.

Инцидент, произошедший во время награждения чемпионок мира золотыми медалями, оказал на спортсменку большое давление, несколько дней назад она подала заявление в прокуратуру на отстранённого президента испанской федерации футбола.

В выпущенном заявлении мексиканский клуб сообщил о том, что в ближайшее время Эрмосо не появится перед средствами массовой информации и на сто процентов будет сосредоточена на возвращении к клубной жизни.

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, «Пачука» сыграет против «УНАМ Пумаса» в 10-м туре Апертуры. В данный момент нет информации, примет ли Дженнифер Эрмосо участие в предстоящем матче.