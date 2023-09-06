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Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса за скандальный поцелуй

Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса за скандальный поцелуй
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Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо подала заявление в прокуратуру на отстранённого президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за скандальный поцелуй после победы на ЖЧМ-2023, информирует Mundo Deportivo.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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