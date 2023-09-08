Игрок «Реала» Диас: готов помочь команде и внести свой вклад в те минуты, которые я играю

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас высказался о старте команды в чемпионате Испании.

«Я вижу, что команда преуспевает и хочет большего. Это было очень хорошее начало, даже с учётом камбэка в первой игре, которую мы сыграли на «Сантьяго Бернабеу». Мы все вносим свой вклад. Мы — команда, и в ней много талантов. Если это проявляется на поле, то также отражается на очках, которые мы имеем сейчас, одержав четыре победы из четырёх.

Я готов помочь команде и внести свой вклад в те минуты, которые я играю. На днях я вышел на поле в очень удачный момент игры. Команда действовала очень хорошо, я внёс свою лепту, и всё прошло отлично. Тренер был доволен. Он сказал, чтобы я использовал каждую минуту по максимуму и старался произвести революцию в игре. Что я и сделал.

Я сосредоточен на том, чтобы как можно больше помогать команде как в нападении, так и в защите. В конце концов, главное — быть готовым, потому что уровень здесь очень высокий и нужно выкладываться по полной», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.