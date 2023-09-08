Тедеско: мы полностью поддерживаем Лукаку. Он будет нашим капитаном и выйдет в старте

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался по поводу состава и доступных игроков на матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024 с Азербайджаном.

«Ромелу Лукаку готов начать игру. У него было не так много игр с «Ромой», но он тренировался самостоятельно. Мы полностью поддерживаем его. Он будет нашим капитаном и выйдет в старте. Я не думаю, что он сыграет все 90 минут. Нашим вратарём в этом матче будет Коэн Кастельс. Мы думали включить в состав Мартена Вандевордта, но лучше, чтобы Коэн играл. Он, конечно, один из пяти или шести наших вратарей.

Кевин Де Брёйне? Его невозможно заменить. Мы должны побеждать без него и должны быть способны заменить его вместе. Мы должны компенсировать его вместе. На его позиции я ожидаю интенсивности, что мы найдём правильный момент, чтобы сделать правильный пас. Я также хочу видеть креативность, глубину и игрока, который проникает в штрафную, когда это необходимо.

Есть преимущество у тех, кто много играет в клубах. Некоторые прошли полную подготовку, которая поможет им войти в ритм. Мы внимательны к этому. Стартовый состав имеет решающее значение, но не менее важны и резервы. Резервисты могут повлиять на ситуацию, если они выйдут. Вся неделя была очень насыщенной. Орел Мангала получил болезненный удар, но, похоже, сейчас оправился. Мы отозвали Астера Вранкса в качестве меры предосторожности», — приводит слова Тедеско RTBF.

Матч между Азербайджаном и Бельгией состоится в субботу, 9 сентября. Начало в 16:00 мск.