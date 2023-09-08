Испанская прокуратура подала заявление о сексуальном насилии и принуждении к Рубиалесу

Испанская прокуратура подала заявление на отстранённого президента Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса по обвинению в сексуальном насилии и принуждении в Центральный суд страны, который соответствует инстанции, занимающейся рассмотрением преступлений, совершённых испанцами за рубежом, сообщает Sport.es.

По информации источника, прокуратура просит рассмотреть это дело не только как преступление на почве сексуального насилия, но и на почве принуждения. Насильственные действия сексуального характера наказываются в Испании лишением свободы на срок от одного года до четырёх лет.

Прокуратура приняла меры после того, как 5 сентября футболистка в сопровождении своего адвоката явилась к прокурору и прямо заявила о том, что события, согласно её заявлению, происходили без её согласия. Эти действия были необходимы для того, чтобы прокуратура смогла привлечь Рубиалеса к ответственности.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.