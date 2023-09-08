«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Бруно Гимарайнсом
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Английский «Ньюкасл Юнайтед» добился значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с полузащитником Бруно Гимарайнсом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, позитивные секретные переговоры прошли в течение последних 10 дней – ещё предстоит согласовать последние детали, а затем провести подписание. Соглашение находится на финальной стадии. Новая сделка с Бруно скоро будет закрыта.
Нынешний контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
Английский клуб приобрёл 25-летнего бразильца в январе 2022 года из французского «Лиона» за € 42 млн.
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