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«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Бруно Гимарайнсом

«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Бруно Гимарайнсом
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Английский «Ньюкасл Юнайтед» добился значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с полузащитником Бруно Гимарайнсом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, позитивные секретные переговоры прошли в течение последних 10 дней – ещё предстоит согласовать последние детали, а затем провести подписание. Соглашение находится на финальной стадии. Новая сделка с Бруно скоро будет закрыта.

Нынешний контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Английский клуб приобрёл 25-летнего бразильца в январе 2022 года из французского «Лиона» за € 42 млн.

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