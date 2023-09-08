РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в июле и августе
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список номинантов на награду лучшего игрока чемпионата в июле и августе. При выборе кандидатов учитывалась статистика за стартовые шесть туров нового сезона РПЛ.
Список номинантов:
- Матео Кассьерра («Зенит»): 6 матчей, 6 голов, 1 голевая передача;
- Бенхамин Гарре («Крылья Советов»): 5 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи;
- Тео Бонгонда («Спартак»): 6 матчей, 3 гола, 1 голевая передача;
- Матвей Сафонов («Краснодар»): 6 матчей, 4 «сухих»;
- Константин Тюкавин («Динамо»): 6 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи.
Стоит отметить, что победитель будет определяться путём трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Лучший игрок месяца также получит дополнительные бонусы в итоговом голосовании Герои РПЛ на финише сезона.
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