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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в июле и августе

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в июле и августе
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в июле и августе. При выборе кандидатов учитывалась статистика за стартовые шесть туров нового сезона РПЛ.

Так, в список претендентов на звание лучше тренера РПЛ в июле и августе попали:

  • Сергей Семак («Зенит»): 6 матчей, 13 очков;
  • Виктор Гончаренко («Урал»): 6 матчей, 13 очков;
  • Игорь Осинькин («Крылья Советов»): 6 матчей, 11 очков;
  • Марцел Личка («Динамо» Москва): 6 матчей, 11 очков.

Стоит отметить, что победитель будет определяться путём трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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