РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в июле и августе

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в июле и августе. При выборе кандидатов учитывалась статистика за стартовые шесть туров нового сезона РПЛ.

Так, в список претендентов на звание лучше тренера РПЛ в июле и августе попали:

Владимир Ивич («Краснодар»): 6 матчей, 14 очков;

Сергей Семак («Зенит»): 6 матчей, 13 очков;

Виктор Гончаренко («Урал»): 6 матчей, 13 очков;

Игорь Осинькин («Крылья Советов»): 6 матчей, 11 очков;

Марцел Личка («Динамо» Москва): 6 матчей, 11 очков.

Стоит отметить, что победитель будет определяться путём трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.