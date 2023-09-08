Экс-жена Павла Погребняка прокомментировала развод с футболистом

Известная журналистка и блогер Мария Шаталова прокомментировала развод с футболистом Павлом Погребняком после 14 лет замужества.

«Мы окончательно всё! Но мы остались в прекрасных отношениях. На 1 сентября вместе провожали сыновей в школу. Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальные детали развода я бы предпочла не освещать. Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я её и не брала. По паспорту всегда была Шаталова», – приводит слова журналистки издание «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Сообщается, что пара разошлась больше года назад, когда Мария резко перестала публиковать в соцсетях совместные фото с Павлом. Однако официально расставание с футболистом Мария впервые подтвердила в середине июня, комментируя своё появление на публике в сопровождении другого мужчины.

На развод Мария Шаталова подала в середине июля, а вчера, 7 сентября, суд вынес решение на основании заключения сторонами мирового соглашения.

Погребняк и Шаталова венчались в 2006 году, спустя три года официально зарегистрировали брак. Родители воспитывают троих сыновей.

Напомним, Погребняк за свою карьеру успел поиграть за подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», московский «Спартак», «Томь, «Зенит», немецкий «Штутгарт», английский «Рединг», московское «Динамо», ленинградский «Тосно» и екатеринбургский «Урал».