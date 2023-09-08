Бубнов высказался о товарищеском матче «Зенита» с «Сепаханом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче «Зенит» — «Сепахан» (4:1).

«По большому счёту это не контрольная игра для основного состава. Всего три человека у «Зенита» было в старте, если сравнивать с предыдущей официальной встречей. Да, победили 4:1, порадовали болельщиков, которых не так уж мало пришло на трибуны. Но какие-то серьёзные выводы Сергею Семаку будет тяжело сделать по итогам, так что о полноценной подготовке к противостоянию с «Рубином» говорить не приходится. Там будут совершенно другие люди в старте.

Соперник на меня впечатления никакого не произвёл — тот же «Нефтчи» в предсезонном турнире выглядел лучше. Вообще, если сравнивать с иностранными оппонентами «Зенита» в этом сезоне, то иранцы хуже всех выглядели. Особенно их игра в обороне, да и вратарь… Голкипер высокого уровня не должен допускать подобные ошибки. Из четырёх пропущенных мячей два — это вратарские ошибки, ещё один забит с пенальти, и только в одном случае команда Семака хорошо разыграла, когда Иван Сергеев забил в падении. А если бы «Сепахан» два забил (кроме гола, они ведь ещё пенальти били), то это для них было бы много», — приводит слова Бубнова Sportbox.