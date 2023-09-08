Скопинцев: рад, что пригласили в сборную России — наконец-то удостоился этого
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями от вызова в сборную России.
«Безусловно, очень рад, что пригласили в сборную. Наконец-то удостоился этого. Хочу помогать команде.
Первое время переживал. Потом сконцентрировался на себе. Сделал так, чтобы перевернуть ситуацию», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Скопинцев провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. За свою карьеру защитник выступал за такие клубы, как «Динамо», «Ростов», «Балтика» и «Лиферинг».
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