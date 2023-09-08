Головин: Катар — средняя и крепкая команда. Если брать ЧМ, не помню их стиль игры

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался об уровне одного из ближайших соперников российской национальной команды, сборной Катара.
«Нормальная практика, когда ты приезжаешь в сборную и мало времени на подготовку. Думаю, что таких сильных отличий нет. И нет никаких проблем, чтобы подготовиться к игре.
Если брать ЧМ, то не помню какой-то стиль игры Катара. Мы сегодня посмотрели теорию. Средняя и крепкая команда, стараются играть низом», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, вчера, 7 сентября, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Египта U23 (олимпийской сборной). Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с командой Катара.
- 8 сентября 2023
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