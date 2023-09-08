Александр Головин ответил, советовался ли с ним Далер Кузяев перед переходом в «Гавр»

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, советовался ли с ним российский футболист Далер Кузяев перед переходом в «Гавр».
«Иногда ребята просто спрашивают, как обстановка в команде и футбол за рубежом. Перед приездом Кузяев не советовался. Когда приехал, то спрашивал о командах, какой стиль у них и какие-то мелочи. Он хорошо начал. В будущем будут какие-то выходные. Он сказал, что хотел бы прилететь и увидеться.
Когда он перешёл, был в шоке? Почему? Я с Далером давно знаком, он хотел поиграть в Европе. Это было независимо от денег. За любого игрока было бы чувство радости», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
30-летний Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» в июле 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник провёл четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.
- 8 сентября 2023
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