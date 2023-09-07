Лига 1 номинировала гол Кузяева на звание лучшего в августе

Мяч российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, забитый в игре с «Брестом» (1:2), номинирован на звание лучшего гола августа в чемпионате Франции. Проголосовать за гол Кузяева можно на официальном сайте Лиги 1.

Права на видео принадлежат LFP. Ролик опубликован на YouTube-канале Лиги 1

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» прошедшим летом на правах свободного агента. Российский хавбек подписал с французской командой двухлетнее соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Ранее Далер выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого несколько раз становился чемпионом России.

Далер Кузяев уже успел провести за «Гавр» два матча во французской Лиге 1. На счету 30-летнего полузащитника два забитых мяча в чемпионате Франции.