Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига 1 номинировала гол Кузяева на звание лучшего в августе

Лига 1 номинировала гол Кузяева на звание лучшего в августе
Аудио-версия:
Комментарии

Мяч российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, забитый в игре с «Брестом» (1:2), номинирован на звание лучшего гола августа в чемпионате Франции. Проголосовать за гол Кузяева можно на официальном сайте Лиги 1.

Права на видео принадлежат LFP. Ролик опубликован на YouTube-канале Лиги 1

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» прошедшим летом на правах свободного агента. Российский хавбек подписал с французской командой двухлетнее соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Ранее Далер выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого несколько раз становился чемпионом России.

Далер Кузяев уже успел провести за «Гавр» два матча во французской Лиге 1. На счету 30-летнего полузащитника два забитых мяча в чемпионате Франции.

Материалы по теме
Головин и Кузяев — монстры, а Оздоеву не повезло. Как россияне сыграли в уикенд в Европе
Головин и Кузяев — монстры, а Оздоеву не повезло. Как россияне сыграли в уикенд в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android