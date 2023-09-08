Карпин: если в моё время в России платили в два раза больше, чем в Испании, я бы не уехал
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможностях российских футболистов попробовать себя в чемпионатах других стран.
«Если бы в моё время мне платили в два раза больше, чем в Испании, то я бы не уехал. Каждый делает то, что считает нужным. Попробовать другой чемпионат? Это решение каждой личности. Кто захочет — поедет. Кто-то жаден до денег», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч.
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