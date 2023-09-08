Владимир Федотов оценил дебют Келлвена за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал дебют защитника Келлвена в матче 7-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1), а также высказался об игре нападающего Виктора Давилы в игре предыдущего тура с «Оренбургом» (1:1).

«Мы находимся в таких рамках, когда новичкам сразу приходится вступать в игру. Чуть раньше Виктор Давила тоже попал с корабля на бал, вышел в Оренбурге на искусственное поле. Тем не менее там был эпизод, когда он отдал пас, который должен был стать голевым – арбитр ошибочно остановил игру.

Надо понимать, что футболисты прилетели с другого континента, необходима адаптация. Давила, пока решались вопросы финансового характера, занимался индивидуально, растерял игровой тонус. Келлвен играл в Бразилии 22 августа, но всё равно здесь и долгая дорога, и смена часовых поясов.

Рисковал ли, выпуская его в стартовом составе? Конечно, это был риск. Взвесили все за и против, посчитали, что футболист готов к матчу. Важнейшим фактором стало большое желание самого Келлвена помочь команде в этой непростой ситуации. Вы видели эту самоотдачу, насколько тяжело было игроку – и всё равно он до последнего оставался на поле. Когда поняли, что у него нет больше сил, произвели замену», — приводит слова Федотова Вobsoccer.