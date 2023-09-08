Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скалони: отборочные игры на ЧМ в Южной Америке — самые сложные в мире

Скалони: отборочные игры на ЧМ в Южной Америке — самые сложные в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Эквадором в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке и рассказал, что считает южноамериканскую квалификацию самой сложной в мире.

«Я горжусь игрой ребят, она была невероятная. Мы сыграли на пределе возможностей, как и должен быть сыгран отборочный матч.

Эквадор — хорошая команда. На чемпионате мира — 2022 они усложнили жизнь Нидерландам. Я остался доволен игрой, которую мы показали, доволен настроем игроков, желанием. Нужно продолжать побеждать. В футболе главное — не почивать на лаврах.

Считаю, что эти отборочные игры на ЧМ в Южной Америке — самые сложные в мире. Мы должны знать, что мы не непобедимы», — приводит слова Скалони официальный сайт федерации футбола Аргентины.

Материалы по теме
Гол Месси принёс Аргентине победу над Эквадором на старте отбора ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android