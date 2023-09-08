Скалони: отборочные игры на ЧМ в Южной Америке — самые сложные в мире

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Эквадором в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке и рассказал, что считает южноамериканскую квалификацию самой сложной в мире.

«Я горжусь игрой ребят, она была невероятная. Мы сыграли на пределе возможностей, как и должен быть сыгран отборочный матч.

Эквадор — хорошая команда. На чемпионате мира — 2022 они усложнили жизнь Нидерландам. Я остался доволен игрой, которую мы показали, доволен настроем игроков, желанием. Нужно продолжать побеждать. В футболе главное — не почивать на лаврах.

Считаю, что эти отборочные игры на ЧМ в Южной Америке — самые сложные в мире. Мы должны знать, что мы не непобедимы», — приводит слова Скалони официальный сайт федерации футбола Аргентины.