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Турция — Армения: Дашян открыл счёт с передачи Тикнизяна

Турция — Армения: Дашян открыл счёт с передачи Тикнизяна
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В эти минуты проходит матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречаются сборные Турции и Армении. Игру принимает стадион «Эскишехир Арена» в Эскишехире (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт – 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 1
Армения
0:1 Дашян – 49'     1:1 Йылдырым – 88'    

На 49-й минуте Артак Дашян открыл счёт с передачи Наира Тикнизяна.

После четырёх сыгранных туров Турция с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы D. Армения занимает второе место, набрав шесть очков. Их соперниками по группе являются Уэльс, Хорватия и Латвия.

В матче 1-го тура квалификации Евро-2024 сборная Турции обыграла сборную Армении на выезде со счётом 2:1. Армяне вышли вперёд благодаря автоголу Озана Кабака, но точные удары Оркуна Кёкчю и Керема Актюркоглу принесли три очка турецкой команде.

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