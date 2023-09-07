Семак — о матче с «Сепаханом»: играть при таком стечении болельщиков — это праздник

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру команды в товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (4:1).

«Прежде всего хочу отметить прекрасную атмосферу, сказать спасибо нашим болельщикам, которые пришли в таком количестве и прекрасно поддерживали нашу команду. Играть при таком стечении болельщиков — это праздник. Что касается самого матча, игра получилась результативной, что всегда нравится болельщикам, было забито пять мячей, было много хороших моментов. Что касается целей и задач, жаль, что Андрей Мостовой, к сожалению, получил повреждение. Насколько серьёзное, мы узнаем после обследования, которое пройдёт на днях. Остальные игроки, слава богу, здоровы. Спасибо нашему сопернику за приезд и возможность сыграть с ними. Ещё раз благодарны за тёплый приём команды «Сепахан» в зимний период, когда мы первый раз к ним ездили. Сейчас пару дней отдохнём и будем готовиться к возобновлению чемпионата России.

Как избежать таких моментов, как пропущенные голы от ЦСКА и «Сепахана»? Нужно работать. Два варианта: либо упрощать игру, либо работать над тем, чтобы наша игра была надёжной, чтобы меньше ошибались, чтобы быстрее работали с мячом, чтобы мяч быстрее двигался. Есть два пути, будем работать дальше над тем, чтобы у нас меньше было ошибок в организации атак. Другого пути нет.

Конечно, мы не сомневались, что игроки «Сепахана» будут действовать активно, агрессивно. Но сегодня, наверное, у нас получилось использовать то пространство, которое было. То, что нам не удалось в первом матче, когда мы с ними играли и не хватало свежести, скорости, и, как следствие, минимум моментов, которых у нас не получилось создать в первом матче. С другой стороны, дома всегда приятнее играть. И «Сепахан» при поддержке своих болельщиков на своём поле действовал увереннее, агрессивнее, игра так складывалась, что они первые забили, эмоционально на подъёме команда была. Это была игра после окончания тренировочных сборов. Конечно, игрового тонуса не хватало. Сегодня он у нас был, была скорость, были моменты, были голы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.