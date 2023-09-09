Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 9-го тура

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Сегодня, 9 сентября, матчем «Сокол» — «КАМАЗ» стартует 9-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

В 9-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч.

9 сентября, суббота:

«Сокол» – «КАМАЗ» (Саратов, 16:00 мск);

«Шинник» – «Черноморец» (Ярославль, 17:00 мск);

«Нефтехимик» – «Кубань» (Нижнекамск, 18:00 мск).

10 сентября, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» – «Волгарь» (Хабаровск, 08:00 мск);

«Енисей» – «Родина» (Красноярск, 13:30 мск);

«Алания» – «Тюмень» (Грозный, 18:00 мск);

«Ленинградец» – «Динамо» Махачкала (Ленинградская область, 18:00 мск).

11 сентября, понедельник:

«Арсенал» – «Химки» (Тула, 16:30 мск);

«Торпедо» – «Акрон» (Москва, 19:30 мск).

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Алания» (19 очков). На второй строчке расположился «Сокол» (16), а замыкает тройку лидеров тольяттинский «Акрон» (14).