«Мы остаёмся непобедимыми». Роналду отреагировал на результаты Португалии в отборе к Евро

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу национальной команды над Словакией в матче квалификации Евро-2024.

«Очень важная победа в тяжёлом матче! Мы остаёмся непобедимыми! Вперёд, Португалия!» – написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, завершился матч 5-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Словакии и Португалии. Сборная Португалии одержала победу со счётом 1:0. Португалия занимает первое место в группе, набрав 15 очков после пяти матчей.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Португалец провёл за саудовский коллектив 24 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и семью результативными передачами.