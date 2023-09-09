Директор лиги Саудовской Аравии отреагировал на сравнения с Китаем

Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.

«Это не просто продлится дольше, чем в Китае. Это надолго и будет продолжать расти, верю в это. Если кто-то обратил внимание на саудовский футбол, то население очень увлечено игрой. Это хорошо продуманный план, который существует уже очень давно.

Есть простой факт: усилия, предпринятые в этом трансферном окне, показывают, что будет большой интерес к лучшим футболистам, присоединившимся к лиге.

Мы не просто приглашаем игроков и платим им за то, чтобы они могли побегать и прославиться несколько дней. Существует план по улучшению инфраструктуры и развитию академий. Для этого существует масштабная стратегия.

Это не просто приобретение игроков, поэтому я считаю, что лига сохранится надолго», – приводит слова Эменало Sky Sports.