Итоги трансферного окна в Саудовской Аравии. Клубы подорожали в десятки и сотни раз!

В Саудовской Аравии закрылось трансферное окно, хотя изначально в европейском футболе были опасения, что саудовцы будут шуметь на рынке до 20 сентября (но сами себя ограничили до 7-го). Клубы мощно закупились. Правда, далеко не все – бóльшая часть громких переходов пришлась на команды, которые в начале лета приватизировал Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF): «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Остальные же в основном совершали мелкие покупки и набирали футболистов из местных клубов бесплатно – преимущественно игроков «спускали» из команд побогаче в команды поменьше.

До начала этого лета все клубы в Саудовской Аравии были государственными. Процесс приватизации планировался давно, но постоянно откладывался, а в этом году наследный принц Мохаммед бин Салман наконец дал старт реализации этого проекта в рамках стратегического видения Vision 2030, направленного в том числе на развитие спорта в стране.

Так или иначе, это лето саудовские клубы провели ударно – каждая из команд существенно выросла в стоимости своего состава, а суммарно на трансферы было потрачено € 954,3 млн.

«Аль-Халидж»

Новичков: 19

Всего потрачено: € 4,07 млн

Самая дорогая покупка: € 2 млн (Халед Нарей из ПАОКа)

Ушло игроков: 18

Получено от продаж: € 0

Клуб в основном набирал футболистов бесплатно – «Аль-Халидж» заплатил всего за трёх футболистов: Ибрагима Шехича из «Коньяспора» (€ 700 тыс.), Мохамеда Шерифа из египетского «Аль-Ахли» (€ 1,37 млн) и Халеда Нарея из ПАОКа (€ 2 млн). Остальных набрали из других команд чемпионата в качестве свободных агентов – они не считаются звёздами даже по меркам местной лиги. Тем не менее общая стоимость состава выросла – почти на 54%.

Ибрагим Шехич, Мохамед Шериф, Халед Нарей Фото: из личных архивов Ибрагима Шехича и Мохамеда Шерифа/ФК «Паок»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 9,88 млн (14-е место)

Сезон-2023/2024: € 15,21 млн (18-е место)

«Аль-Вахда»

Новичков: 11

Всего потрачено: € 1,2 млн

Самая дорогая покупка: € 1,2 млн (Джавад Эль-Ямик из «Вальядолида»)

Ушло игроков: 6

Получено от продаж: € 0

Клуб из Мекки провёл это трансферное окно скромно: всего один трансфер за деньги, остальные переходы – бесплатные. Сейчас в команде семь иностранцев (таких клубов в лиге всего два – ещё «Аль-Рияд»), самый дорогой игрок – француз Жан-Давид Богель (€ 2,5 млн).

Жан-Давид Богель Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Общая стоимость состава изменилась незначительно – всего на € 1,68 млн, и, по сравнению с прошлым сезоном, «Аль-Вахда» в рейтинге по этому показателю потеряла сразу семь позиций.

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 10,7 млн (11-е место)*

Сезон-2023/2024: € 16,08 млн (17-е место)

*В сезоне-2022/2023 в Про-Лиге было 16 команд.

«Аль-Охдуд»

Новичков: 18

Всего потрачено: € 1,09 млн

Самая дорогая покупка: € 1 млн (Андрей Буркэ из «ЧФР Клуж»)

Ушло игроков: 22

Получено от продаж: € 0

Новичок высшего дивизиона – «Аль-Охдуд» в прошлом сезоне впервые в своей 47-летней истории завоевал путёвку в Про-Лигу. Этим летом клуб минимально потратился, потому что в основном набирал футболистов бесплатно – преимущественно у клубов побогаче, которые сбрасывали балласт из-за закупок. Состав полностью обновился: 22 человека команду покинули, им на замену взяли 17 новых. Сейчас в команде восемь иностранцев, самый дорогой игрок – новичок Буркэ (€ 3,7 млн).

Андрей Буркэ Фото: ФК «Аль-Охдуд»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 1,38 млн

Сезон-2023/2024: € 16,28 млн (16-е место)

«Аль-Таи»

Новичков: 14

Всего потрачено: € 3,32 млн

Самая дорогая покупка: € 2 млн (Марко Дуганджич из «Рапида» Бухарест)

Ушло игроков: 13

Получено от продаж: € 0

Этим летом «Аль-Таи» взял шесть иностранцев, из них заплатили только за двоих – за Марко Дуганджича из «Рапида» (€ 2 млн) и Андрея Кордя из «Стяуа» (€ 1,32 млн). Роберт Бауэр из «Сент-Трюйдена» (кстати, с 2019-го по 2021-й играл в тульском «Арсенале»!), Энсо Роко из «Эльче», Бернард Менса из «Кайсериспора» и Виргил Мисидьян из «Твенте» перешли бесплатно. Остальных футболистов набрали преимущественно из местных клубов – тоже за 0 евро.

Марко Дуганджич, Андрей Кордя Фото: ФК «Аль-Таи»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 11,63 млн (9-е место)

Сезон-2023/2024: € 17,15 млн (15-е место)

«Аль-Хазм»

Новичков: 21

Всего потрачено: € 1,5 млн

Самая дорогая покупка: € 1,5 млн (Фаиз Селемани из «Кортрейка»)

Ушло игроков: 12

Получено от продаж: € 0

Ещё один новичок лиги тоже полностью обновил состав – почти за счёт бесплатных трансферов (купили только одного игрока – Селемани). Стоимость состава по сравнению с прошлым сезоном выросла почти на 8000%!

Фаиз Селемани Фото: ФК «Аль-Хазм»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 217 тысяч

Сезон-2023/2024: € 17,28 млн (14-е место)

«Аль-Раед»

Новичков: 12

Всего потрачено: € 0

Самая дорогая покупка: —

Ушло игроков: 7

Получено от продаж: € 0

Клуб этим летом не потратил ничего, но при этом стоимость его состава выросла почти на 50% – и это за счёт всего семи новичков. Среди них – бывший игрок «Ростова» Матиас Норманн, Андре Морейра из «Грассхоппера», Умар Гонсалес из «Аяччо» и Мамаду Лум из «Порту». Остальные, как и в случае с другими саудовскими клубами, перешли из местных команд.

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 8,13 млн (14-е место)

Сезон-2023/2024: € 17,68 млн (13-е место)

«Эр-Рияд»

Новичков: 17

Всего потрачено: € 1 млн (Хуанми – аренда из «Бетиса»)

Самая дорогая покупка: —

Ушло игроков: 14

Получено от продаж: € 0

Ещё один клуб, который почти не потратился, но при этом обновился. Единственное, на что столичная команда потратила деньги, – аренда Хуанми. Всех остальных собрали бесплатно: взяли иностранцев Бираму Туре и Дидье Ндонга из Франции, Дино Арсланагича из ОАЭ и Алина Тошку из Серии С, а также саудовцев из местных клубов.

Хуанми Фото: Fran Santiago/Getty Images

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 2,38 млн

Сезон-2023/2024: € 19,38 млн (12-е место)

«Дамак»

Новичков: 12

Всего потрачено: € 5,3 млн

Самая дорогая покупка: € 2,8 млн (Ассан Сесай из «Лечче»)

Ушло игроков: 11

Получено от продаж: € 2,74 млн

По сравнению с предыдущими клубами «Дамак» прям изрядно потратился – больше € 5 млн на двух игроков: Сесая взяли из итальянского чемпионата (€ 2,8 млн) и Николае Станчу из китайского (€ 2,5 млн). Ещё один иностранец – Жорж-Кевин Н’Куду – перешёл бесплатно из Турции, а остальных традиционно собрали по местным клубам. Пересборка состава увеличила общую стоимость команды в два раза.

Ассан Сесай Фото: ФК «Дамак»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 9,88 млн (14-е место)

Сезон-2023/2024: € 20,06 млн (11-е место)

«Аль-Фатех»

Новичков: 13

Всего потрачено: € 5,75 млн

Самая дорогая покупка: € 2,75 млн (Лукас Селараян из «Коламбуса»)

Ушло игроков: 6

Получено от продаж: € 9,83 млн

Оказывается, клубы в Саудовской Аравии могут и зарабатывать – «Аль-Фатех» по итогам трансферного окна остался в плюсе на € 6,07 млн: всё благодаря продаже саудовца Фираса аль-Бурайкана в «Аль-Ахли» почти за € 10 млн. Траты на покупки скромные – на уровне предыдущих команд: переход игрока армянской сборной Лукаса Селараяна из «Коламбуса» обошёлся в € 2,75 млн, а Джанини из «Трабзонспора» – в € 1,01 млн. Джейсон Денайер перешёл из чемпионата ОАЭ бесплатно.

А тренирует команду, кстати, Славен Билич.

Лукас Селараян Фото: ФК «Аль Фатех»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 16,95 млн (7-е место)

Сезон-2023/2024: € 26,2 млн (10-е место)

«Абха»

Новичков: 18

Всего потрачено: € 2 млн

Самая дорогая покупка: € 1,5 млн (Карл Токо Экамби из «Лиона»)

Ушло игроков: 9

Получено от продаж: € 0

Очень скромное трансферное окно для клуба с точки зрения трат, но зато неплохое по именам (для нас сразу два знакомых): единственная покупка – Токо-Экамби, а Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Чиприан Тэтэрушану пришли бесплатно. Остальных взяли из местных клубов – тоже, естественно, без каких-либо затрат.

Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано Фото: ФК «Абха»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 12,43 млн (8-е место)

Сезон-2023/2024: € 26,18 млн (9-е место)

«Аль-Фейха»

Новичков: 10

Всего потрачено: € 8,15 млн

Самая дорогая покупка: € 4,65 млн (Фэшн Сакала из «Рейнджерс»)

Ушло игроков: 10

Получено от продаж: € 0

Переходим к трансферам посерьёзнее – Сакала почти за € 5 млн и Генри Оньекуру за € 3,2 млн. Гойко Цимирот из «Льежа» перешёл бесплатно, Абдельхамид Сабири перешёл в аренду из «Фиорентины», а ивуариец Гислейн Конан – из «Аль-Насра». Стоимость состава по сравнению с прошлым сезоном подросла прилично – на 170,5%.

Фэшн Сакала Фото: ФК «Аль-Фейха»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 11,2 млн (9-е место)

Сезон-2023/2024: € 30,3 млн (8-е место)

«Аль-Таавун»

Новичков: 16

Всего потрачено: € 14,98 млн

Самая дорогая покупка: € 8 млн (Муса Барроу из «Болоньи»)

Ушло игроков: 17

Получено от продаж: € 16,53 млн

Ещё одна команда, которая ненамного, но осталась в плюсе по итогам трансферного окна за счёт продажи трёх футболистов (самая дорогая – переход Хасана Кадеша в «Аль-Хиляль» за € 9,88 млн). А вот при закупке «Аль-Таавун» в основном набирал бразильцев: взяли Андрея Жиротто из «Нанта» (€ 4 млн), Матеуша из «Нагои Грампус» (€ 2,8 млн), Флавио из «Трабзонспора» (аренда за € 182 тыс.). Жоао Педро из чемпионата ОАЭ перешёл бесплатно.

Муса Барроу Фото: ФК «Аль Таавун»

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 22,23 млн (6-е место)

Сезон-2023/2024: € 35,09 млн (7-е место)

«Аль-Иттифак»

Новичков: 16

Всего потрачено: € 36,3 млн

Самая дорогая покупка: € 14 млн (Джордан Хендерсон из «Ливерпуля»)

Ушло игроков: 16

Получено от продаж: € 11,72 млн

Подходим постепенно к топам – «Аль-Иттифак» вырос в стоимости состава в 2,6 раза в большей степени за счёт трансферов пяти иностранцев. Помимо Хендерсона, клуб приобрёл из «Эвертона» Демарая Грея (€ 9,3 млн), Жоржиньо Вейналдума из «ПСЖ» (8), Джека Хендри из «Брюгге» (5), а ещё бесплатно взял Муссу Дембеле из «Лиона».

Джордан Хендерсон Фото: Francois Nel/Getty Images

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 25,8 млн (5-е место)

Сезон-2023/2024: € 67,10 млн (6-е место)

«Аль-Шабаб»

Новичков: 11

Всего потрачено: € 34,38 млн

Самая дорогая покупка: € 18 млн млн (Хабиб Диалло из «Страсбурга»)

Ушло игроков: 15

Получено от продаж: € 19,2 млн

Пошли траты посерьёзнее! Помимо € 18 млн за Диалло, «Аль-Шабаб» заплатил € 15 млн за Янника Карраско из «Атлетико». На их фоне € 1,38 млн за Густаво Куэльяра, которого взяли у «Аль-Хиляля», даже выглядят незначительной покупкой. В стоимости состава «Аль-Шабаб» сильно прибавил, хотя, по сравнению с прошлым сезоном, по этому показателю он теперь всего пятый.

Хабиб Диалло Фото: ФК «Аль-Шабаб»

Изменение стоимости состава

Сезон-2022/2023: € 42,18 млн (3-е место)

Сезон-2023/2024: € 69,38 млн (5-е место)

«Аль-Иттихад»

Новичков: 21

Всего потрачено: € 119,39 млн

Самая дорогая покупка: € 46,7 млн (Фабиньо из «Ливерпуля»)

Ушло игроков: 14

Получено от продаж: € 750 тыс.

После перехода под владение Суверенного фонда у «Аль-Иттихада» появились безграничные возможности, и клуб вышел на трансферный рынок с денежными мешками. Список пополнений (и трат) на фоне всех предыдущих команд внушительный: Фабиньо за € 46,7 млн, Жота за € 29,1 млн, Луис Фелипе за € 25 млн, Хасан Кадеш за € 9,88 млн, плюс бесплатные Карим Бензема и Н’Голо Канте. Стоимость состава после такой закупки выросла на 332%!

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 30,93 млн (4-е место)

Сезон-2023/2024: € 133,3 млн (4-е место)

«Аль-Наср»

Новичков: 15

Всего потрачено: € 165,1 млн

Самая дорогая покупка: € 60 млн (Отавио из «Порту»)

Ушло игроков: 16

Получено от продаж: € 0 (но есть с аренд – € 997 тыс.)

В прошлом сезоне «Аль-Наср», с которого началась экспансия иностранных звёзд в чемпионат Саудовской Аравии, был первым в лиге по стоимости состава за счёт Криштиану Роналду. После этого окна, несмотря на приличную закупку, клуб свалился на третье место, хотя всё равно скачок в росте огромный – + € 117,92 млн. Всё благодаря этим покупкам: Отавио – € 60 млн, Садио Мане – € 30 млн, Эмерик Лапорт – € 27,5 млн, Секо Фофана – € 25 млн, Марсело Брозович – € 18 млн, Алекс Теллес – € 4,6 млн.

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 78,26 млн (1-е место)

Сезон-2023/2024: € 195,53 млн (3-е место)

«Аль-Ахли»

Новичков: 20

Всего потрачено: € 197,5 млн

Самая дорогая покупка: € 40 млн (Габриэль Вейга из «Сельты»)

Ушло игроков: 19

Получено от продаж: € 0

€ 200 млн на трансферы – даже в АПЛ не все могут себе такое позволить. «Аль-Ахли», которого ещё в прошлом сезоне не было в высшей лиге, в это трансферное окно ни разу не скупился: € 40 млн за Вейгу, ещё € 35 млн за Рияда Мареза, € 30 млн за Рожера Ибаньеса, € 27,2 млн за Аллана Сент-Максимена, € 20 млн за Мериха Демирала, € 18,5 млн за Эдуарда Менди, € 12,5 млн за Франка Кессье. А ещё и Фирмино, который достался им бесплатно, – в общем, неплохая получилась перезагрузка состава.

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 14,03 млн

Сезон-2023/2024: € 201,78 млн (2-е место)

«Аль-Хиляль»

Новичков: 16

Всего потрачено: € 353,1 млн

Самая дорогая покупка: € 90 млн (Неймар из «ПСЖ»)

Ушло игроков: 16

Получено от продаж: € 1,38 млн

Лидер по стоимости состава по итогам этого трансферного окна, который оформил сразу четыре трансфера дороже € 50 млн. Неймар – € 90 млн, Малком – € 60 млн, Рубен Невеш – € 55 млн, Александр Митрович – € 52,6 млн. Добавим к этому ещё Сергея Милинковича-Савича за € 40 млн, Калиду Кулибали за € 23 млн, Яссина Боно за € 21 млн и Хассана аль-Тамбакти за € 11,5 млн – и получим свыше € 350 млн трат, а также рост стоимости состава в 5,8 раза. Могут себе позволить.

Изменение стоимости состава



Сезон-2022/2023: € 44,63 млн

Сезон-2023/2024: € 259,13 млн (1-е место)