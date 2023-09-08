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Саудовская Аравия на трансферном рынке — все переходы летом-2023/2024, изменение стоимости команд, подробный разбор

Итоги трансферного окна в Саудовской Аравии. Клубы подорожали в десятки и сотни раз!
Полина Куимова
Саудовская Аравия на трансферном рынке
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Суммарно потратили почти € 1 млрд.

В Саудовской Аравии закрылось трансферное окно, хотя изначально в европейском футболе были опасения, что саудовцы будут шуметь на рынке до 20 сентября (но сами себя ограничили до 7-го). Клубы мощно закупились. Правда, далеко не все – бóльшая часть громких переходов пришлась на команды, которые в начале лета приватизировал Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF): «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Остальные же в основном совершали мелкие покупки и набирали футболистов из местных клубов бесплатно – преимущественно игроков «спускали» из команд побогаче в команды поменьше.

До начала этого лета все клубы в Саудовской Аравии были государственными. Процесс приватизации планировался давно, но постоянно откладывался, а в этом году наследный принц Мохаммед бин Салман наконец дал старт реализации этого проекта в рамках стратегического видения Vision 2030, направленного в том числе на развитие спорта в стране.
Подробнее мы это разбирали здесь:
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок. Это совсем не то, что делал Китай
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок. Это совсем не то, что делал Китай

Так или иначе, это лето саудовские клубы провели ударно – каждая из команд существенно выросла в стоимости своего состава, а суммарно на трансферы было потрачено € 954,3 млн.

Как устроена трансферная политика клубов:
Клубы Саудовской Аравии не выбирают себе звёзд. Всеми трансферами лиги управляет принц
Клубы Саудовской Аравии не выбирают себе звёзд. Всеми трансферами лиги управляет принц

«Аль-Халидж»

Новичков: 19
Всего потрачено: € 4,07 млн
Самая дорогая покупка: € 2 млн (Халед Нарей из ПАОКа)
Ушло игроков: 18
Получено от продаж: € 0

Клуб в основном набирал футболистов бесплатно – «Аль-Халидж» заплатил всего за трёх футболистов: Ибрагима Шехича из «Коньяспора» (€ 700 тыс.), Мохамеда Шерифа из египетского «Аль-Ахли» (€ 1,37 млн) и Халеда Нарея из ПАОКа (€ 2 млн). Остальных набрали из других команд чемпионата в качестве свободных агентов – они не считаются звёздами даже по меркам местной лиги. Тем не менее общая стоимость состава выросла – почти на 54%.

Ибрагим Шехич, Мохамед Шериф, Халед Нарей

Ибрагим Шехич, Мохамед Шериф, Халед Нарей

Фото: из личных архивов Ибрагима Шехича и Мохамеда Шерифа/ФК «Паок»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 9,88 млн (14-е место)
Сезон-2023/2024: € 15,21 млн (18-е место)

«Аль-Вахда»

Новичков: 11
Всего потрачено: € 1,2 млн
Самая дорогая покупка: € 1,2 млн (Джавад Эль-Ямик из «Вальядолида»)
Ушло игроков: 6
Получено от продаж: € 0

Клуб из Мекки провёл это трансферное окно скромно: всего один трансфер за деньги, остальные переходы – бесплатные. Сейчас в команде семь иностранцев (таких клубов в лиге всего два – ещё «Аль-Рияд»), самый дорогой игрок – француз Жан-Давид Богель (€ 2,5 млн).

Жан-Давид Богель

Жан-Давид Богель

Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Общая стоимость состава изменилась незначительно – всего на € 1,68 млн, и, по сравнению с прошлым сезоном, «Аль-Вахда» в рейтинге по этому показателю потеряла сразу семь позиций.

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 10,7 млн (11-е место)*
Сезон-2023/2024: € 16,08 млн (17-е место)

*В сезоне-2022/2023 в Про-Лиге было 16 команд.

«Аль-Охдуд»

Новичков: 18
Всего потрачено: € 1,09 млн
Самая дорогая покупка: € 1 млн (Андрей Буркэ из «ЧФР Клуж»)
Ушло игроков: 22
Получено от продаж: € 0

Новичок высшего дивизиона – «Аль-Охдуд» в прошлом сезоне впервые в своей 47-летней истории завоевал путёвку в Про-Лигу. Этим летом клуб минимально потратился, потому что в основном набирал футболистов бесплатно – преимущественно у клубов побогаче, которые сбрасывали балласт из-за закупок. Состав полностью обновился: 22 человека команду покинули, им на замену взяли 17 новых. Сейчас в команде восемь иностранцев, самый дорогой игрок – новичок Буркэ (€ 3,7 млн).

Андрей Буркэ

Андрей Буркэ

Фото: ФК «Аль-Охдуд»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 1,38 млн
Сезон-2023/2024: € 16,28 млн (16-е место)

«Аль-Таи»

Новичков: 14
Всего потрачено: € 3,32 млн
Самая дорогая покупка: € 2 млн (Марко Дуганджич из «Рапида» Бухарест)
Ушло игроков: 13
Получено от продаж: € 0

Этим летом «Аль-Таи» взял шесть иностранцев, из них заплатили только за двоих – за Марко Дуганджича из «Рапида» (€ 2 млн) и Андрея Кордя из «Стяуа» (€ 1,32 млн). Роберт Бауэр из «Сент-Трюйдена» (кстати, с 2019-го по 2021-й играл в тульском «Арсенале»!), Энсо Роко из «Эльче», Бернард Менса из «Кайсериспора» и Виргил Мисидьян из «Твенте» перешли бесплатно. Остальных футболистов набрали преимущественно из местных клубов – тоже за 0 евро.

Марко Дуганджич, Андрей Кордя

Марко Дуганджич, Андрей Кордя

Фото: ФК «Аль-Таи»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 11,63 млн (9-е место)
Сезон-2023/2024: € 17,15 млн (15-е место)

«Аль-Хазм»

Новичков: 21
Всего потрачено: € 1,5 млн
Самая дорогая покупка: € 1,5 млн (Фаиз Селемани из «Кортрейка»)
Ушло игроков: 12
Получено от продаж: € 0

Ещё один новичок лиги тоже полностью обновил состав – почти за счёт бесплатных трансферов (купили только одного игрока – Селемани). Стоимость состава по сравнению с прошлым сезоном выросла почти на 8000%!

Фаиз Селемани

Фаиз Селемани

Фото: ФК «Аль-Хазм»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 217 тысяч
Сезон-2023/2024: € 17,28 млн (14-е место)

«Аль-Раед»

Новичков: 12
Всего потрачено: € 0
Самая дорогая покупка:
Ушло игроков: 7
Получено от продаж: € 0

Клуб этим летом не потратил ничего, но при этом стоимость его состава выросла почти на 50% – и это за счёт всего семи новичков. Среди них – бывший игрок «Ростова» Матиас Норманн, Андре Морейра из «Грассхоппера», Умар Гонсалес из «Аяччо» и Мамаду Лум из «Порту». Остальные, как и в случае с другими саудовскими клубами, перешли из местных команд.

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 8,13 млн (14-е место)
Сезон-2023/2024: € 17,68 млн (13-е место)

Мощные траты саудовцев — в топе этого трансферного окна:
Кто потратил на трансферы больше всех? С АПЛ и саудовцами может конкурировать только «ПСЖ»
Кто потратил на трансферы больше всех? С АПЛ и саудовцами может конкурировать только «ПСЖ»

«Эр-Рияд»

Новичков: 17
Всего потрачено: € 1 млн (Хуанми – аренда из «Бетиса»)
Самая дорогая покупка:
Ушло игроков: 14
Получено от продаж: € 0

Ещё один клуб, который почти не потратился, но при этом обновился. Единственное, на что столичная команда потратила деньги, – аренда Хуанми. Всех остальных собрали бесплатно: взяли иностранцев Бираму Туре и Дидье Ндонга из Франции, Дино Арсланагича из ОАЭ и Алина Тошку из Серии С, а также саудовцев из местных клубов.

Хуанми

Хуанми

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 2,38 млн
Сезон-2023/2024: € 19,38 млн (12-е место)

«Дамак»

Новичков: 12
Всего потрачено: € 5,3 млн
Самая дорогая покупка: € 2,8 млн (Ассан Сесай из «Лечче»)
Ушло игроков: 11
Получено от продаж: € 2,74 млн

По сравнению с предыдущими клубами «Дамак» прям изрядно потратился – больше € 5 млн на двух игроков: Сесая взяли из итальянского чемпионата (€ 2,8 млн) и Николае Станчу из китайского (€ 2,5 млн). Ещё один иностранец – Жорж-Кевин Н’Куду – перешёл бесплатно из Турции, а остальных традиционно собрали по местным клубам. Пересборка состава увеличила общую стоимость команды в два раза.

Ассан Сесай

Ассан Сесай

Фото: ФК «Дамак»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 9,88 млн (14-е место)
Сезон-2023/2024: € 20,06 млн (11-е место)

«Аль-Фатех»

Новичков: 13
Всего потрачено: € 5,75 млн
Самая дорогая покупка: € 2,75 млн (Лукас Селараян из «Коламбуса»)
Ушло игроков: 6
Получено от продаж: € 9,83 млн

Оказывается, клубы в Саудовской Аравии могут и зарабатывать – «Аль-Фатех» по итогам трансферного окна остался в плюсе на € 6,07 млн: всё благодаря продаже саудовца Фираса аль-Бурайкана в «Аль-Ахли» почти за € 10 млн. Траты на покупки скромные – на уровне предыдущих команд: переход игрока армянской сборной Лукаса Селараяна из «Коламбуса» обошёлся в € 2,75 млн, а Джанини из «Трабзонспора» – в € 1,01 млн. Джейсон Денайер перешёл из чемпионата ОАЭ бесплатно.

А тренирует команду, кстати, Славен Билич.

Лукас Селараян

Лукас Селараян

Фото: ФК «Аль Фатех»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 16,95 млн (7-е место)
Сезон-2023/2024: € 26,2 млн (10-е место)

Кстати, про Билича и других коучей лиги:
Бывший тренер «Локо» и экс-вратарь «Динамо». Кто работает со звёздами в Саудовской Аравии?
Бывший тренер «Локо» и экс-вратарь «Динамо». Кто работает со звёздами в Саудовской Аравии?

«Абха»

Новичков: 18
Всего потрачено: € 2 млн
Самая дорогая покупка: € 1,5 млн (Карл Токо Экамби из «Лиона»)
Ушло игроков: 9
Получено от продаж: € 0

Очень скромное трансферное окно для клуба с точки зрения трат, но зато неплохое по именам (для нас сразу два знакомых): единственная покупка – Токо-Экамби, а Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Чиприан Тэтэрушану пришли бесплатно. Остальных взяли из местных клубов – тоже, естественно, без каких-либо затрат.

Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано

Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано

Фото: ФК «Абха»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 12,43 млн (8-е место)
Сезон-2023/2024: € 26,18 млн (9-е место)

«Аль-Фейха»

Новичков: 10
Всего потрачено: € 8,15 млн
Самая дорогая покупка: € 4,65 млн (Фэшн Сакала из «Рейнджерс»)
Ушло игроков: 10
Получено от продаж: € 0

Переходим к трансферам посерьёзнее – Сакала почти за € 5 млн и Генри Оньекуру за € 3,2 млн. Гойко Цимирот из «Льежа» перешёл бесплатно, Абдельхамид Сабири перешёл в аренду из «Фиорентины», а ивуариец Гислейн Конан – из «Аль-Насра». Стоимость состава по сравнению с прошлым сезоном подросла прилично – на 170,5%.

Фэшн Сакала

Фэшн Сакала

Фото: ФК «Аль-Фейха»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 11,2 млн (9-е место)
Сезон-2023/2024: € 30,3 млн (8-е место)

«Аль-Таавун»

Новичков: 16
Всего потрачено: € 14,98 млн
Самая дорогая покупка: € 8 млн (Муса Барроу из «Болоньи»)
Ушло игроков: 17
Получено от продаж: € 16,53 млн

Ещё одна команда, которая ненамного, но осталась в плюсе по итогам трансферного окна за счёт продажи трёх футболистов (самая дорогая – переход Хасана Кадеша в «Аль-Хиляль» за € 9,88 млн). А вот при закупке «Аль-Таавун» в основном набирал бразильцев: взяли Андрея Жиротто из «Нанта» (€ 4 млн), Матеуша из «Нагои Грампус» (€ 2,8 млн), Флавио из «Трабзонспора» (аренда за € 182 тыс.). Жоао Педро из чемпионата ОАЭ перешёл бесплатно.

Муса Барроу

Муса Барроу

Фото: ФК «Аль Таавун»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 22,23 млн (6-е место)
Сезон-2023/2024: € 35,09 млн (7-е место)

«Аль-Иттифак»

Новичков: 16
Всего потрачено: € 36,3 млн
Самая дорогая покупка: € 14 млн (Джордан Хендерсон из «Ливерпуля»)
Ушло игроков: 16
Получено от продаж: € 11,72 млн

Подходим постепенно к топам – «Аль-Иттифак» вырос в стоимости состава в 2,6 раза в большей степени за счёт трансферов пяти иностранцев. Помимо Хендерсона, клуб приобрёл из «Эвертона» Демарая Грея (€ 9,3 млн), Жоржиньо Вейналдума из «ПСЖ» (8), Джека Хендри из «Брюгге» (5), а ещё бесплатно взял Муссу Дембеле из «Лиона».

Джордан Хендерсон

Джордан Хендерсон

Фото: Francois Nel/Getty Images

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 25,8 млн (5-е место)
Сезон-2023/2024: € 67,10 млн (6-е место)

«Аль-Шабаб»

Новичков: 11
Всего потрачено: € 34,38 млн
Самая дорогая покупка: € 18 млн млн (Хабиб Диалло из «Страсбурга»)
Ушло игроков: 15
Получено от продаж: € 19,2 млн

Пошли траты посерьёзнее! Помимо € 18 млн за Диалло, «Аль-Шабаб» заплатил € 15 млн за Янника Карраско из «Атлетико». На их фоне € 1,38 млн за Густаво Куэльяра, которого взяли у «Аль-Хиляля», даже выглядят незначительной покупкой. В стоимости состава «Аль-Шабаб» сильно прибавил, хотя, по сравнению с прошлым сезоном, по этому показателю он теперь всего пятый.

Хабиб Диалло

Хабиб Диалло

Фото: ФК «Аль-Шабаб»

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 42,18 млн (3-е место)
Сезон-2023/2024: € 69,38 млн (5-е место)

«Аль-Иттихад»

Новичков: 21
Всего потрачено: € 119,39 млн
Самая дорогая покупка: € 46,7 млн (Фабиньо из «Ливерпуля»)
Ушло игроков: 14
Получено от продаж: € 750 тыс.

После перехода под владение Суверенного фонда у «Аль-Иттихада» появились безграничные возможности, и клуб вышел на трансферный рынок с денежными мешками. Список пополнений (и трат) на фоне всех предыдущих команд внушительный: Фабиньо за € 46,7 млн, Жота за € 29,1 млн, Луис Фелипе за € 25 млн, Хасан Кадеш за € 9,88 млн, плюс бесплатные Карим Бензема и Н’Голо Канте. Стоимость состава после такой закупки выросла на 332%!

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 30,93 млн (4-е место)
Сезон-2023/2024: € 133,3 млн (4-е место)

Про капризы боссов «Аль-Иттихада»:
Свинский поступок клуба Бензема. Шейхи купили игрока за € 29 млн, а теперь его вышвыривают
Свинский поступок клуба Бензема. Шейхи купили игрока за € 29 млн, а теперь его вышвыривают

«Аль-Наср»

Новичков: 15
Всего потрачено: € 165,1 млн
Самая дорогая покупка: € 60 млн (Отавио из «Порту»)
Ушло игроков: 16
Получено от продаж: € 0 (но есть с аренд – € 997 тыс.)

В прошлом сезоне «Аль-Наср», с которого началась экспансия иностранных звёзд в чемпионат Саудовской Аравии, был первым в лиге по стоимости состава за счёт Криштиану Роналду. После этого окна, несмотря на приличную закупку, клуб свалился на третье место, хотя всё равно скачок в росте огромный – + € 117,92 млн. Всё благодаря этим покупкам: Отавио – € 60 млн, Садио Мане – € 30 млн, Эмерик Лапорт – € 27,5 млн, Секо Фофана – € 25 млн, Марсело Брозович – € 18 млн, Алекс Теллес – € 4,6 млн.

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 78,26 млн (1-е место)
Сезон-2023/2024: € 195,53 млн (3-е место)

«Аль-Ахли»

Новичков: 20
Всего потрачено: € 197,5 млн
Самая дорогая покупка: € 40 млн (Габриэль Вейга из «Сельты»)
Ушло игроков: 19
Получено от продаж: € 0

€ 200 млн на трансферы – даже в АПЛ не все могут себе такое позволить. «Аль-Ахли», которого ещё в прошлом сезоне не было в высшей лиге, в это трансферное окно ни разу не скупился: € 40 млн за Вейгу, ещё € 35 млн за Рияда Мареза, € 30 млн за Рожера Ибаньеса, € 27,2 млн за Аллана Сент-Максимена, € 20 млн за Мериха Демирала, € 18,5 млн за Эдуарда Менди, € 12,5 млн за Франка Кессье. А ещё и Фирмино, который достался им бесплатно, – в общем, неплохая получилась перезагрузка состава.

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 14,03 млн
Сезон-2023/2024: € 201,78 млн (2-е место)

«Аль-Хиляль»

Новичков: 16
Всего потрачено: € 353,1 млн
Самая дорогая покупка: € 90 млн (Неймар из «ПСЖ»)
Ушло игроков: 16
Получено от продаж: € 1,38 млн

Лидер по стоимости состава по итогам этого трансферного окна, который оформил сразу четыре трансфера дороже € 50 млн. Неймар – € 90 млн, Малком – € 60 млн, Рубен Невеш – € 55 млн, Александр Митрович – € 52,6 млн. Добавим к этому ещё Сергея Милинковича-Савича за € 40 млн, Калиду Кулибали за € 23 млн, Яссина Боно за € 21 млн и Хассана аль-Тамбакти за € 11,5 млн – и получим свыше € 350 млн трат, а также рост стоимости состава в 5,8 раза. Могут себе позволить.

Изменение стоимости состава
Сезон-2022/2023: € 44,63 млн
Сезон-2023/2024: € 259,13 млн (1-е место)

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