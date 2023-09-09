Пулишич оценил вклад Месси в развитие МЛС

Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от выступлений Лионеля Месси в «Интер Майами» и отметил его вклад в развитие МЛС. Аргентинец забил 11 голов в 11 проведённых матчах за клуб из Флориды.
«Это абсолютно помогает. Я имею в виду, что очевидно: все матчи, в которых он играет в МЛС и в кубках становятся грандиозными играми. Кажется, что все за этим смотрят. Это интересно, это весело.
Очевидно, это только положительный момент для страны, поэтому мне нравится смотреть и следить за «Интер Майами». Там также выступают некоторые мои партнёры по американской сборной, которые играют очень хорошо. Забавно видеть, как Месси пришёл и помог так сильно поднять уровень команды», — приводит ESPN слова Пулишича.
В Месси бросили бутылку после матча «Интер» — «Лос-Анджелес»:
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