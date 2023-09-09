Дмитрий Селюк: Криштиану Роналду отправили на пенсию

Журнал France Football представил расширенный список из 30 претендентов на «Золотой мяч». Впервые за долгое время на престижную индивидуальную награду не будет претендовать Криштиану Роналду. Российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал данный факт, а также назвал своих фаворитов на награду.

«Попасть в список 30 лучших – престижно. Основные претенденты на награду – Месси и Холанд, плюс добавил бы Мбаппе, но всё-таки приз разыграют первые двое. Думал, что прошлый «Золотой мяч» Лионеля был последним для него, но в связи с победой на чемпионате мира аргентинец стал одним из кандидатов.

Холанд выиграл Лигу чемпионов, забил больше всех голов. Сложно сказать, но, скорее всего, выиграет Месси. Победа на ЧМ – дорогого стоит. Холанду и его сборной такой трофей никогда не покорится.

Криштиану Роналду сошёл с дистанции. Его переход в Саудовскую Аравию – направление больше в деньги, чем в футбол. Поэтому за португальца мало кто будет голосовать, его уже отправили на пенсию. Хотя теперь он заработает много денег», — приводит слова Селюка радио «Движение».