Защитник сборной Украины Миколенко поделился ожиданиями от матча с Англией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Англии. Встреча состоится сегодня, 9 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Старт сезона получился для меня не лучшим. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю. Чувствую, что пребываю в хорошей функциональной готовности. Не будем лукавить: у англичан гораздо лучший подбор исполнителей. Последние два матча с ними у нас не сложились. Но я думаю, что когда-нибудь должно получиться. Главное — правильно подготовиться. Шансы на реванш у нас есть.

Мы сыграем за три дня с двумя топ-сборными (Англией и Италией. — Прим. «Чемпионата»). Будет тяжело, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними побороться. Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский — крепкий в обороне и более индивидуальный в атаке», — приводит слова Миколенко официальный сайт УЕФА.