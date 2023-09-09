Эменике: в «Спартаке» мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Макгиди

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что в команде тяжелее всего общий язык было найти с ирландцем Эйденом Макгиди.

«В «Спартаке» тяжелее всего общий язык было найти с Макгиди. У него тоже родной язык английский, но его было невозможно понять. Мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Макгиди. Это было забавно. Вообще сейчас вспоминаю… «Спартак» – это был один из лучших моих периодов в карьере. Не из-за Макгиди, конечно, а вообще потому, как ко мне относились», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».