Игроки из России получили € 467 тыс. из фонда ФИФА и FIFPro
Поделиться
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки из России получили от фонда ФИФА и FIFPro в общей сложности больше € 467 тыс. компенсации в связи с невыплатой зарплаты в обанкротившихся клубах.
«Всего было подано более 70 обращений. Свыше $ 500 тыс. выплачено. Россия третья в мире по этому показателю», – приводит слова Зотова «РБ Спорт».
Ранее гендиректор ОПСФ рассказал, что в текущем году ещё более 10 футболистов могут получить выплаты. Это бывшие игроки таких команд, как «Балашиха» и иркутский «Зенит». Профсоюз ведёт бесплатный приём заявлений, которые затем будут отправлены в ФИФА. Рассмотрение поступивших обращений произойдёт в конце года.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:12
-
06:45
-
06:20
-
05:46
-
05:41
-
05:36
-
05:25
-
04:53
-
04:38
-
04:29
-
04:23
-
04:09
Партнерский контент