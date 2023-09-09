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Игроки из России получили € 467 тыс. из фонда ФИФА и FIFPro

Игроки из России получили € 467 тыс. из фонда ФИФА и FIFPro
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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки из России получили от фонда ФИФА и FIFPro в общей сложности больше € 467 тыс. компенсации в связи с невыплатой зарплаты в обанкротившихся клубах.

«Всего было подано более 70 обращений. Свыше $ 500 тыс. выплачено. Россия третья в мире по этому показателю», – приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Ранее гендиректор ОПСФ рассказал, что в текущем году ещё более 10 футболистов могут получить выплаты. Это бывшие игроки таких команд, как «Балашиха» и иркутский «Зенит». Профсоюз ведёт бесплатный приём заявлений, которые затем будут отправлены в ФИФА. Рассмотрение поступивших обращений произойдёт в конце года.

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