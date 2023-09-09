В «Локомотиве» оценили старт сезона РПЛ

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных оценил старт сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги для железнодорожников.

«Локомотив» играет, борется, преодолевает сложности, которые есть, мы это видим. На сегодня могу с уверенностью сказать то, что «Локомотив» — это настоящая команда, и для меня это очень хорошо. Может быть, недобрали очка четыре на старте — это да. Догоним на дальнейшей дистанции», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков после семи матчей. В следующем туре РПЛ красно-зелёные встретятся с «Оренбургом» 17 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.