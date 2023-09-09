Отец Кварацхелии: у Хвичи нет проблем с зарплатой — на первом месте футбол, а потом деньги

Отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии Бадри прокомментировал информацию о том, что у его сына одна из самых маленьких зарплат в клубе.

«Я очень рад победе в чемпионате Италии, поздравляю всех болельщиков команды с этим событием. Вся моя семья очень рада, что Хвича играет в этом клубе. Хочу поблагодарить руководство «Наполи» за возможность, которую они дали моему сыну, и рад, что Хвича вносит большой вклад в этот проект.

Мы счастливы жить в Неаполе, окружённые заботой, и я хочу поблагодарить всех неаполитанцев, потому что они позволяют нам чувствовать себя здесь как дома, как если бы мы были в Тбилиси. Я очень благодарен всем и надеюсь, что «Наполи» сможет снова выиграть скудетто в этом сезоне.

Хочу ещё раз поблагодарить клуб и болельщиков и ещё раз подчеркнуть, что у Хвичи нет проблем с зарплатой. Это тема, которую мы никогда не затрагивали, потому что на первом месте футбол, а потом деньги.

Кроме того, хочу, чтобы болельщики «Наполи» знали: Хвича не хочет менять клуб и отдаст всё ради «Наполи». Мой сын много работал и заслужил честь войти в число 30 претендентов на «Золотой мяч». Это случилось также благодаря «Наполи» и его партнёрам, которые помогли ему достичь этой цели. Здесь, в Грузии, многие болеют за мадридский «Реал», но я уверен, что, когда испанцы сразятся с «Наполи» в Лиге чемпионов, все будут болеть за «партенопеи», – сказал Бадри в интервью CalcioNapoli24.