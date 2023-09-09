Экс-форвард «Спартака» Эменике рассказал, почему завершил карьеру в 32 года

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, почему завершил карьеру в 32 года.

«У меня была травма. Потребовалась операция. И я не захотел больше пересиливать себя. Тем более занялся бизнесом. Я же родился в семье бизнесменов. Родители занимались производством одежды. Я хотел начать своё дело», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче». Последним клубом футболиста был бельгийский «Вестерло».