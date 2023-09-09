Роналду едва не снёс голову вратарю, но избежал удаления в матче со сборной Словакии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду был близок к тому, чтобы нанести серьёзную травму вратарю Мартину Дубравке в матче со Словакией, но избежал удаления даже после изучения эпизода арбитрами VAR.

На 62-й минуте игры мяч приземлился перед Роналду в штрафной площади соперника, португалец помчался к нему на полной скорости, бросившись в подкат, но словацкий вратарь Дубравка опередил оппонента, зафиксировав игровой снаряд в руках. После столкновения голкипер схватился за лицо, заставив поволноваться болельщиков и партнёров по команде.

На замедленных повторах стало видно, что бутса Роналду с шипами пронеслась в считанных сантиметрах от головы вратаря, и Дубравка чудом избежал страшной травмы. Криштиану, в свою очередь, избежал получения первой в карьере красной карточки в своём 201-м матче за сборную. Главный арбитр встречи Гленн Нюберг из Швеции предупредил игрока после проверки эпизода с помощью VAR.

Напомним, вчера, 8 сентября, состоялся матч 5-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Словакии и Португалии. Игра завершилась победой португальцев со счётом 1:0. Единственный гол провёл Бруну Фернандеш на 43-й минуте.