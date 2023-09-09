Спортдир лиги Катара — о тратах аравийских клубов: наш проект совершенно иной

Бывший спортивный директор «Порту» и «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике, ныне занимающий такую же должность в катарской профессиональной футбольной лиге, прокомментировал возросшую активность клубов из Саудовской Аравии на трансферном рынке. Специалист сравнил многомиллионные траты аравийцев с тем проектом, который он развивает в Катаре.
«Я не знаю, какую стратегию разработали в Саудовской Аравии. Мы знаем только, что уже были сделаны значительные инвестиции в четыре или пять команд. Наша цель – создать сбалансированный чемпионат. Судя по тому, что я видел до сих пор, аравийцев это не слишком беспокоит. Наш проект совершенно иной, идея не в том, чтобы модифицировать лигу за счёт увеличения инвестиций в покупку звёзд.
У меня накоплен интересный опыт потому, что я работал в клубе, который был нацелен продавать («Порту»), и в клубе, желающем много покупать («ПСЖ»). Этот опыт позволил мне занять должность в Катаре. Моя задача состоит в том, что создать два уровня в местном футболе. Вторая катарская лига должна стать сильной поддержкой для первого дивизиона в качестве пространства для рекрутинга», – приводит DN слова Энрике, сказанные в ходе саммита Thinking Football Summit в Порту.
Отметим, что Энрике занял пост спортивного директора катарской футбольной лиги в марте 2022 года. В декабре того же года он безуспешно пытался убедить Криштиану Роналду перебраться в Катар.
- 9 сентября 2023
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:12
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:28
-
12:18
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:13
-
11:05
-
10:55
-
10:46
-
10:45
-
10:44
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46