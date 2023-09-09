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Азербайджан — Бельгия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

Азербайджан — Бельгия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024
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Сегодня, 9 сентября, состоится матч 5-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Далга Арена» в Баку. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем из Сербии. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Азербайджан
1-й тайм
0 : 1
Бельгия
0:1 Карраско – 38'    

Стали известны стартовые составы команд.

Азербайджан: Магомедалиев, Байрамов, Мустафазаде, Мамедов, Кривоцюк, Джафаргулиев, Махмудов, Диниев, Исаев, Дадашов, Шейдаев.

Бельгия: Кастельс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Тилеманс, Онана, Троссард, Бакайоко, Лукаку, Карраско.

Группу F возглавляет сборная Австрии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Бельгия занимает второе место, заработав семь очков после трёх игр. Азербайджан (1) находится на последней, пятой строчке, сыграв три матча.

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