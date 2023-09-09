Азербайджан — Бельгия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 5-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Далга Арена» в Баку. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем из Сербии. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
Азербайджан: Магомедалиев, Байрамов, Мустафазаде, Мамедов, Кривоцюк, Джафаргулиев, Махмудов, Диниев, Исаев, Дадашов, Шейдаев.
Бельгия: Кастельс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Тилеманс, Онана, Троссард, Бакайоко, Лукаку, Карраско.
Группу F возглавляет сборная Австрии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Бельгия занимает второе место, заработав семь очков после трёх игр. Азербайджан (1) находится на последней, пятой строчке, сыграв три матча.
- 9 сентября 2023
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