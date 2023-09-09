Холанд: я и Мбаппе — новые Месси и Роналду? Будьте осторожны, они делали безумные вещи

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнением о конкуренции с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, а также о том, что их противостояние сравнивают с соперничеством Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Кажется, все думают об этом противостоянии. Но будьте осторожны, мы должны помнить, что Месси и Криштиану делали безумные вещи на поле. Необходимо учитывать, что они по-прежнему продолжают их совершать, даже если они повзрослеют, они всё равно останутся фантастическими игроками. Для меня большая честь наблюдать за соперничеством двух таких выдающихся чемпионов, как они. Но, возвращаясь к теме, я никогда не сравниваю себя с другими игроками, это не мой образ жизни, я не смотрю так на мир. Я сосредоточен на себе и просто стремлюсь становиться лучше с каждым днём, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, и быть лучшей версией себя», – приводит слова Холанда L'Equipe.
- 9 сентября 2023
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