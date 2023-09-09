Зоммер — о своём пребывании в «Баварии»: это было дикое и хаотичное время

Вратарь миланского «Интера» и сборной Швейцарии Ян Зоммер поделился впечатлениями о периоде своего пребывания в мюнхенской «Баварии».
«Эта ситуация придала моей карьере ещё больше азарта, новых впечатлений и добавила испытаний. Прошедший год в «Баварии» отразился на всех. Это было очень дикое и хаотичное время. Было много изменений, отрицательных результатов, а также много критики.
В то же время это был совершенно новый опыт для меня. Я ценю время, проведённое в «Баварии». Мы выиграли чемпионский титул. Я приобрёл новый опыт, а критика, с которой мне и команде пришлось столкнуться, закалила меня. Очень благодарен за это время и считаю его успешным», — сказал Зоммер SRF.
Напомним, в августе 2023 года Зоммер перешёл из «Баварии» в «Интер» за € 6 млн.
- 9 сентября 2023
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