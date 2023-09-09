Экс-игрок «Ювентуса» Перейра вернётся в «Удинезе»

Аргентинский полузащитник Роберто Перейра вновь станет игроком итальянского «Удинезе», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, Перейра присоединится к итальянскому клубу на правах свободного агента. Контракт с футболистом будет рассчитан до конца текущего сезона, с возможностью продления до лета 2025 года.
32-летний аргентинец выступал за «Удинезе» с 2011 года по 2014-й, а также с 2020 по 2023 год. С 1 июля этого года футболист находился в статусе свободного агента.
За свою карьеру Роберто успел поиграть за аргентинский «Ривер Плейт», итальянский «Ювентус» и английский «Уотфорд». В активе Перейры 19 матчей в составе основной сборной Аргентины.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6 млн.
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