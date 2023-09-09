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Англия сыграла вничью с Украиной в матче отбора к Евро-2024

Англия сыграла вничью с Украиной в матче отбора к Евро-2024
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В субботу, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Украины и Англии. Встреча проходила на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве, Польша. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. Команды разошлись миром — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте Украина вышла вперёд благодаря голу Александра Зинченко. Англичане сумели сравнять счёт ещё до перерыва — на 41-й минуте отличился защитник «трёх львов» Кайл Уолкер.

Напомним, в первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.

В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идёт на второй строчке, имея в активе семь очков после четырёх матчей.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Украина
Окончен
1 : 1
Англия
1:0 Зинченко – 26'     1:1 Уолкер – 41'    
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