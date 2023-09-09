Кейн — о рекорде по результативности в АПЛ: я никогда не гнался за личными наградами

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением относительно того, что он был близок к установлению рекорда по результативности в английской Премьер-лиге.

«Думаю, было много разговоров об этом рекорде и о том, что я приближаюсь к тому, чтобы побить его. Но я никогда не был человеком, который гонится за личными наградами, ведь предпочитаю завоёвывать трофеи с командой. Я уже говорил в интервью, что в конечном итоге хочу увидеть, насколько хорошим футболистом я могу быть, поэтому я чувствовал, что должен играть в Лиге чемпионов каждый год и бороться за титулы. В «Баварии» я определённо могу это делать. Побить однажды этот рекорд, конечно же, было бы потрясающе», — приводит слова Кейна Independent.

Напомним, Кейну оставалось забить 47 мячей для того, чтобы превзойти рекорд Алана Ширера за всю историю АПЛ — 260 голов.