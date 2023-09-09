«Шинник» и «Нефтехимик» одержали победы, «Сокол» сыграл вничью с «КАМАЗом»

Сегодня, 9 сентября, тремя матчами стартовал 9-й тур Мелбет Первой лиги. Оставшиеся игры пройдут в воскресенье (10 сентября) и понедельник (11 сентября).

В первом матче дня встречались саратовский «Сокол» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встреча завершилась вничью — 1:1. На гол полузащитника хозяев Владислава Морозова «КАМАЗ» ответил забитым мячом в исполнении Дамира Таликина. Для гостей эта ничья стала четвёртой кряду. Благодаря этой победе «Сокол» поднялся на вторую строчку чемпионата. В активе клуба 17 очков. «КАМАЗ» с 13 очками — шестой.

В другом матче встречались ярославский «Шинник» и новороссийский «Черноморец». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе «Шинника» голами отметились Никита Котин и Игорь Андреев. За «Черноморец» отличился Антон Антонов. Хозяева с 16 очками идут на третьем месте в чемпионате, а гости занимают 15-е место, набрав десять очков.

В заключительном матче дня «Нефтехимик» принимал краснодарскую «Кубань». Хозяева одержали победу с минимальным преимуществом — 2:1. На пятой минуте счёт открыл полузащитник «Нефтехимика» Роман Денисов. «Кубани» удалось забить ответный гол на 32-й минуте, его автором стал 20-летний Гаррик Левин. Победу хозяевам принёс гол Павла Котова на 55-й минуте встречи. Благодаря этой победе «Нефтехимик» с семью очками обошёл своих сегодняшних соперников в турнирной таблице. Команды расположились на 16-м и 17-м местах.