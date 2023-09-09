Спаллетти: гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о своём дебютном матче у руля национальной команды.

«В прошлом я провёл несколько важных матчей в Лиге чемпионов, поэтому знаю, какое это давление. Однако гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов. Так что, скажем так, я спал на несколько минут меньше», — сказал Спаллетти RAI Sport.

Напомним, сегодня сборная Италии в рамках отборочного матча Евро-2024 встречается на выезде с Северной Македонией. Последний раз соперники встречались в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Игра состоялась 24 марта 2022 года. Тогда македонцы сенсационно обыграли Италию со счётом 1:0 благодаря голу Александара Трайковски на 90+2-й минуте.