Спаллетти: гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о своём дебютном матче у руля национальной команды.
«В прошлом я провёл несколько важных матчей в Лиге чемпионов, поэтому знаю, какое это давление. Однако гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов. Так что, скажем так, я спал на несколько минут меньше», — сказал Спаллетти RAI Sport.
Напомним, сегодня сборная Италии в рамках отборочного матча Евро-2024 встречается на выезде с Северной Македонией. Последний раз соперники встречались в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Игра состоялась 24 марта 2022 года. Тогда македонцы сенсационно обыграли Италию со счётом 1:0 благодаря голу Александара Трайковски на 90+2-й минуте.
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