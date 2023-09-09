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Саутгейт — о ничьей с Украиной: это несомненный плюс

Саутгейт — о ничьей с Украиной: это несомненный плюс
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре своей команды в отборочном матче Евро-2024 с Украиной (1:1).

«Мне понравился контроль мяча на протяжении всего матча. Однако нас подвела реализация. Вместе с тем мы набрали важное очко в непростом матче.

Мы взяли четыре очка в гостях у двух, вероятно, самых сильных соперников в этой группе (сборных Украины и Италии. — Прим. «Чемпионата»). Так что это несомненный плюс. Украина играла очень дисциплинированно, особенно в центральной зоне. Мы часто теряли мяч в середине поля. Эта игра стала для нас очень хорошим опытом на будущее», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Англичане продолжают возглавлять группу С, набрав 13 очков после пяти игр. Украина занимает второе место, имея в активе семь очков.

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