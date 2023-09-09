Тренер Украины: Англия контролировала мяч, но одного контроля в футболе недостаточно

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал матч в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024 с Англией (1:1).

«Англия изменила наш игровой план. Мы пытались атаковать, но в первом тайме Англия была сильна. Они контролировали мяч, однако одного только контроля мяча в футболе недостаточно. Англия не создала большого количества голевых моментов, потому что мы хорошо защищались.

Я поблагодарил своих футболистов за игру, в особенности — в защите. Очень сложно сдерживать таких хороших игроков атаки, как англичане, но нам это удавалось не раз. Это удовлетворительный результат, очередной шаг навстречу выходу в финальную часть.

Атмосфера и вправду была великолепной. Просто потрясающей. Большое спасибо нашим болельщикам», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.