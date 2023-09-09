Тренер Украины: Англия контролировала мяч, но одного контроля в футболе недостаточно

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал матч в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024 с Англией (1:1).
«Англия изменила наш игровой план. Мы пытались атаковать, но в первом тайме Англия была сильна. Они контролировали мяч, однако одного только контроля мяча в футболе недостаточно. Англия не создала большого количества голевых моментов, потому что мы хорошо защищались.
Я поблагодарил своих футболистов за игру, в особенности — в защите. Очень сложно сдерживать таких хороших игроков атаки, как англичане, но нам это удавалось не раз. Это удовлетворительный результат, очередной шаг навстречу выходу в финальную часть.
Атмосфера и вправду была великолепной. Просто потрясающей. Большое спасибо нашим болельщикам», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.
- 10 сентября 2023
-
00:15
-
00:09
-
00:03
- 9 сентября 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:26
-
23:22
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:29
-
21:21
-
21:19
-
21:11
-
21:08
-
21:05
-
20:57
-
20:53