Тер Штеген — о поражении сборной Германии: сегодня был ещё один удар для нас
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Вратарь сборной Германии и «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями после поражения «бундестим» в товарищеском матче с национальной командой Японии.
«Всегда легко сказать, что проблема в тренере. Однако он выставил на поле очень качественных 11 игроков, но мы не проявили себя. Буду говорить честно — я считаю, что у нас отличная команда. Но я не знаю, почему в нужный момент мы не можем вывести её на футбольное поле. Сегодня был ещё один удар для нас», — приводит слова тер Штегена Bayern & Germany в своём «твиттере».
Напомним, 9 сентября сборная Германии проиграла в товарищеском матче национальной команде Японии со счётом 1:4. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия.
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