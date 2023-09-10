«Интер Майами» без Месси обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Спортинг Канзас-Сити». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Интер Майами» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Леонардо Кампана и ещё один гол в свой актив записал Факундо Фариас. Полузащитник Серхио Бускетс отметился результативной передачей. Отметим, в этой встрече не принимал участие Лионель Месси, который находится в расположении национальной команды Аргентины.
За гостей забивали Даниэль Шаллои и Алан Пулидо.
«Интер Майами» одержал третью победу за последние четыре матча. В следующем туре команда встретится с «Атлантой Юнайтед». «Спортинг Канзас-Сити», в свою очередь, в следующем матче сыграет с «Миннесотой Юнайтед».
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