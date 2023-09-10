Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» без Месси обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в матче МЛС

«Интер Майами» без Месси обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в матче МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Спортинг Канзас-Сити». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Интер Майами» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Леонардо Кампана и ещё один гол в свой актив записал Факундо Фариас. Полузащитник Серхио Бускетс отметился результативной передачей. Отметим, в этой встрече не принимал участие Лионель Месси, который находится в расположении национальной команды Аргентины.

За гостей забивали Даниэль Шаллои и Алан Пулидо.

«Интер Майами» одержал третью победу за последние четыре матча. В следующем туре команда встретится с «Атлантой Юнайтед». «Спортинг Канзас-Сити», в свою очередь, в следующем матче сыграет с «Миннесотой Юнайтед».

США - Major League Soccer . США - MLS
10 сентября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 2
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0:1 Шаллои – 9'     1:1 Кампана – 25'     2:1 Кампана – 45'     3:1 Фариас – 60'     3:2 Пулидо – 78'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android